Минобороны заявляет о нарушении воздушной границы Беларуси со стороны Польши
12 апреля в 20:45 неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси со стороны Польши и затем вернулось на польскую территорию, сообщает Минобороны РБ.
13 апреля в связи с инцидентом в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси.
Беларуская сторона потребовала провести разбирательство и проинформировать о его результатах.
16:17 13/04/2021
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