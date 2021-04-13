КГБ подтвердил: Федуту в Москве задержали чекисты

После проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации, говорится в сообщении.

Кто такой Александр Федута

Александр Федута - литератор, публицист, политолог. Он родился в 1964-м в Гродно, окончил филфак Гродненского университета. До того, как занялся политической и общественной деятельностью, работал учителем в школе.





Некоторые факты его биографии приводит ражио Свабода





В 1990 году был избран секретарем ЦК ЛКСМБ (комсомола), в 1991-м — первым секретарем ЦК Союза молодежи.





В 1994 вошел в предвыборный штаб Александра Лукашенко, предложил ему помещение в офисе Союза молодежи.





В должности начальника Главного управления информации администрации президента передал распоряжение государственным газетам не печатать доклад депутата оппозиции БНФ Сергея Антончика о коррупции в окружении Лукашенко. Газеты вышли с "белыми пятнами", а Федута подал в отставку.





В апреле 1995 дал показания на заседании Конституционного суда в деле монополизации Лукашенко средств массовой информации.





Был избит неизвестными в подъезде своего дома в октябре 2000-го, когда баллотировался на выборах в Палату представителей.





В 2003-м в серии «Белорусский книгосбо издал сборник писателя и журналиста Фаддея Булгарина, который стал первым посмертным изданием на его исторической родине.





Вместе с Сергеем Паньковским и Светланой Наумовой в 2003 создал сайт экспертного сообщества «Наше мнение».





Написал политическую биографию Александра Лукашенко, которая в 2005 году вышла в московском издательстве "Референдум".





В 2010 году участвовал в президентской кампании Владимира Некляева. В декабре 2010-го был арестован и несколько месяцев провел в следственном изоляторе КГБ («американке»), был признан узником совести. В апреле 2011-го был осужден на два года условно.





В 2017-м защитил докторскую диссертацию по литературоведению в Ягеллонском университете (Польша).





Александр Федута активно комментировал события политической и общественной жизни. В последнее время он постоянно выступал в рубрике «Мнение» телеканала "Белсат".