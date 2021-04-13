Неожиданно: из Беларуси депортировали известного российского националиста
Из Беларуси депортировали известного российского националиста — полковника Владимира Квачкова. Об этом он сам рассказал в своем обращении на Youtube-канале "Спецтелеканал".
Квачков приехал в Минск на конференцию "Русь — единое Отечество". Она проходила 9-11 апреля на базе культурно-просветительского центра Управделами президента, передает Еврорадио.
На конференции полковник сделал два доклада — "Русский христианский социализм как государственная идеология Великой, Малой и Белой Руси" и "Система народного представительства и волеизъявления триединого русского народа и славян в целом в ХХІ веке".
Но перед этим, сразу из автобуса, как он говорит, Квачков посетил Администрацию Лукашенко и передал открытое письмо к нему. В этом письме были предложения по изменению избирательной системы в Беларуси, чтобы потом с этого брали пример Россия и Украина. А через 24 часа после передачи письма Квачкова депортировали из Беларуси.
В своем письме Квачков предлагает создать для руководства страной Земские Народные Советы разных уровней. Каждый гражданин будет обязан участвовать в управлении государством через работу в "первичных народных общественно-политических и избирательных организациях:
1) по месту жительства,
2) по месту работы,
3) под своим именем в соответствующих государственных информационных социальных сетях, созданных по земельно-территориальным и профессионально-трудовым признакам и постоянно работающих в интерактивном режиме".
Также Квачков считает, что каждый депутат должен знать всех избирателей своего округа, а каждый избиратель — своего депутата, поэтому предлагает многоступенчатую избирательную систему.
Полковник Квачков известен своими националистическими взглядами. В России его дважды судили — за попытку покушения на Анатолия Чубайса (оправдан судом присяжных) и за попытку мятежа.
13:19 13/04/2021
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