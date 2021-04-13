Новые подробности: Григория Костусева задержали по ст. 342 УК
В Шклове сегодня, 13 апреля, около 09.45 силовики пришли к зятю председателя партии БНФ Григория Костусева Дмитрию Антончику. Об этом он сам рассказал «Нашай Ніве».
Изначально правозащитники сообщали о его задержании, но мужчина после обыска на воле.
Жена Дмитрия ранее рассказывала, что его остановили сотрудники ГАИ и отвезли в местный РОВД. На данный момент связь с ним отсутствует, сообщает 6tv.by.
Самого Григория Костусева вечером 12 апреля задержали в Шклове в рамках уголовного дела и отвезли в СИЗО КГБ в Минск. По словам зятя, он задержан как подозреваемый по ст. 342 УК за «подготовку или организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком.
Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова.
Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.
Напомним, что подпись Григория Костусева также стояла и под коллективной заявкой на празднование Дня Воли 25 марта, которое власти запретили.
Источник: tut.by
13:05 13/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение