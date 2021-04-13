Алексанра Федуту похитил КГБ?





Вот что он об этом пишет





"28 марта я планировал записать в Москве интервью с Александром Федутой, но после возбуждения 26 марта в отношении меня уголовного дела вынужден был в спешном порядке все отменить.





После отъезда из России узнал, что КГБ Беларуси отравил за мной в Москву группу захвата и планировал мое задержание.





11 апреля в Москве пропал Александр Федута. Поиски по больницам пока не дали результата. О его местонахождении ничего неизвестно, а телефоны недоступны. В полицию подано заявление об исчезновении.





Усилились подозрения, что его похитили белорусские спецслужбы...





При этом история с исчезновением первого пресс-секретаря Лукашенко продолжает обрастать подробностями. В частности, получила некоторое развитие версия возможного похищения:





1. Федута был в Москве с февраля, а не с конца марта, как считалось ранее. При этом неизвестно, когда он собирался вернуться домой.





2. У него были при себе два мобильных телефона. Оба отключены.





3. Знакомые Федуты в Москве искали его на протяжении всего 12 апреля в больницах и моргах, но пока найти не смогли - поиски продолжаются.





4. Возможным мотивом Лукашенко называют попытки Федуты консультировать в Москве противников главы Беларуси. При этом все ещё неизвестно, с кем он работал в России.