



Павел Усов в своем телеграме. "Тактика выжженной земли будет набирать обороты. Полагаю, что к лету, режим постарается задавить и заткнуть все, что думает, говорит, двигается и формально (символически) представляет политическую альтернативу, - пишет в своем телеграме.





Оппозиция хоть и раздражала, но была важна для манипуляций и игр с обществом и Западом. Сейчас в играх нет никакого смысла – они опасны. Сейчас даже само свободомыслие, не то, что выражение альтернативных мыслей, опасно. Как и существование пространства для другой Свободы.





Только страх и ничего больше. Нет места для попутчиков, только полная мобилизация и служение «государству».





Думаю, власти окончательно зачистят все информационное и политическое пространство, войдя, тем самым, в тотальную войну обществу. «Кто не с нами, тот против нас». Кто не участвует в терроре, тот будет террором уничтожен. СМИ, партии, индивидуальная активность.





Вопрос не в том, решится ли Лукашенко пойти на реализацию тоталитарных методов управления, – у него не осталось выбора. Вопрос в том, как долго он будет в состоянии реализовывать такую политику.





Наступила завершающая стадия в «эволюции» белорусского авторитаризма".