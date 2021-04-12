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Политические беженцы могут рассматривать свои дела в судах универсальной юрисдикции

Суды универсальной юрисдикции могут помочь белорусам, которые были вынуждены покинуть страну, изменить свой статус из подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях на потерпевших, об этом в эфире «Белсата» рассказал политбеженец Виталий Олейник.



Житель Молодечно Виталий Олейник после выборов 2020 года был вынужден стать политбеженцем и переехать в Вильнюс.

«Я не только верю, но и знаю, что мы добьемся того, чтобы те, кто причастен к преступлениям в Беларуси, были наказаны», – заявил в эфире «Белсата» Виталий Олейник.

В рамках универсальной юрисдикции следователи в Литве или Польше полностью изучают материалы уголовного дела, это довольно долгий процесс, говорит Олейник. Но вместе с этим, в Беларуси в эти дела вовлечено довольно много лиц, нарушающих законодательство.

«В частности по моему делу фигурируют более 50 должностных лиц, которые с течением времени будут привлечены к уголовной ответственности. Как только эти лица попадут в списки Интерпола, это будет над ними висеть не год и не два, а до тех пор, пока их не поймают и не отдадут правосудию, а поймать их могут в том числе и в России», – говорит Виталий Олейник.

Чтобы возбудить дело универсальной юрисдикции достаточно обратиться в правозащитные организации, работающие в Литве или Польше, и представить материалы уголовного дела, фото и видео доказательства.

Уголовное дело в Литве

В Литве по универсальной юрисдикции возбуждено уголовное дело по пыткам со стороны белорусских силовиков. Пострадавшим по делу проходит молодечненец Виталий Олейник, ранее работавший в Минске. Именно в столице его задержали 23 сентября – в день, когда состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко, что вызвало массовые акции протеста, пишет Еврорадио.

Мужчину задержали на улице Ленина возле кафе «Дранікі» неизвестные люди в оливковой форме. Ему заломили руки, нацепили стяжки и посадили в машину. 25 сентября его приговорили к 15 суткам.

Арест он отбывал в жодинской тюрьме, где его избили дубинкой. После выхода на свободу Олейник снял побои в одном из медцентров.

Молодечненец обжаловал свой приговор в Беларуси, дошел до Верховного суда и заявил ему отвод.
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