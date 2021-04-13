Иран приостанавливает сотрудничество с ЕС в борьбе с терроризом, оборотом наркотиков и по делам беженцев
Тегеран в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом в области прав человека, в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и по делам беженцев, передает ТАСС.
Об этом, пишет oxu.az, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"В ответ на действия ЕС мы приостанавливаем всеобъемлющие переговоры с Евросоюзом, включая диалог по правам человека, а также все сотрудничество, которое из этого вытекает, в области борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и по делам беженцев", - цитирует его слова пресс-служба ведомства.
09:10 13/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение