Главы правительств стран — членов СНГ в мае прибудут в Минск





Об этом заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Sputnik Беларусь».





Гуминский подчеркнул, что СНГ выступает единым фронтом, защищая интересы стран и своих граждан, в том числе противодействуя героизации нацизма.





— Мы живем и будем жить ради народов наших стран. Но не все так просто: не хотят наши так называемые партнеры, чтобы мы развивались быстрее и чтобы люди наши жили лучше, — отметил он, добавив, что СНГ одолеет все преграды.





— Мы победили в Великой Отечественной войне — победим и сейчас. Сомнений в этом нет, — заключил он.





Напомним, в Беларуси уже производят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В настоящее время активно идет массовая вакцинация всех желающих, кто записывался ранее в лист ожидания.





Планируется, что в конце апреля, с поступлением первых партий в оборот, массовая вакцинация будет постепенно расширяться.





Помимо «Спутника V» белорусам доступна вакцина китайского производства — «Синофарм».