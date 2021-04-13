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Главы правительств стран — членов СНГ в мае прибудут в Минск

Главы правительств стран — членов СНГ прибудут в Минск 28 мая для обсуждения сотрудничества в вопросах борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.


 Об этом заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Sputnik Беларусь».

Гуминский подчеркнул, что СНГ выступает единым фронтом, защищая интересы стран и своих граждан, в том числе противодействуя героизации нацизма.

— Мы живем и будем жить ради народов наших стран. Но не все так просто: не хотят наши так называемые партнеры, чтобы мы развивались быстрее и чтобы люди наши жили лучше, — отметил он, добавив, что СНГ одолеет все преграды.

— Мы победили в Великой Отечественной войне — победим и сейчас. Сомнений в этом нет, — заключил он.

Напомним, в Беларуси уже производят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В настоящее время активно идет массовая вакцинация всех желающих, кто записывался ранее в лист ожидания.

Планируется, что в конце апреля, с поступлением первых партий в оборот, массовая вакцинация будет постепенно расширяться.

Помимо «Спутника V» белорусам доступна вакцина китайского производства — «Синофарм».
Источник: Виктория Логовик
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