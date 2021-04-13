Мининформ Беларуси начал блокировку зеркал заблокированных сайтов













Это «зеркало» заблокированного в августе 2020 года сайта naviny.by. Поправки в законодательство, позволяющие блокировать «зеркала», были приняты в конце марта.





Напомним, что обойти блокировку не сложно. Любой поисковик вам выдаст самые разнообразные решения этой проблемы. И они очень простые.



