Мининформ Беларуси начал блокировку зеркал заблокированных сайтов
Министерство информации в минувший понедельник, 12 апреля, заблокировало сайт naviny.online.
Это «зеркало» заблокированного в августе 2020 года сайта naviny.by. Поправки в законодательство, позволяющие блокировать «зеркала», были приняты в конце марта.
Напомним, что обойти блокировку не сложно. Любой поисковик вам выдаст самые разнообразные решения этой проблемы. И они очень простые.
"Белорусский партизан"
08:48 13/04/2021
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