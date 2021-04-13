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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мининформ Беларуси начал блокировку зеркал заблокированных сайтов

Министерство информации в минувший понедельник, 12 апреля, заблокировало сайт naviny.online.




Это «зеркало» заблокированного в августе 2020 года сайта naviny.by. Поправки в законодательство, позволяющие блокировать «зеркала», были приняты в конце марта.

Напомним, что обойти блокировку не сложно. Любой поисковик вам выдаст самые разнообразные решения этой проблемы. И они очень простые.
"Белорусский партизан"
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