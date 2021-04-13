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Стягивание войск РФ к границам с Украиной продлится до конца месяца, - разведка

На данный момент россияне стянули 16 батальонно-тактических групп к границам Украины и в Крыму. Их численность может составлять от 11 до 14 тысяч.


Переброска войск рф, стягивание войск. Фото: Минобороны РФ

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, переброска войск России может продлиться до конца апреля. Об этом сообщает BBC News, получившие ответ на запрос от ГУР, пишет Фокус.

У границ Украины и в оккупированному Крыму находится 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из разных военных округов. По подсчетам журналистом, численность войск может составить от 11 до 14 тысяч российских военных.

"Начиная с 18 марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля", — рассказали в разведке.
 
Основные пункты дислокации, которые используют россияне — это полигон "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы" (Брянская область) и "Опук" с "Ангарким" (оккупированный Крым).

Напомним, в разведке заявляли, что Россия наращивает ударную группировку на границе с Украиной. Количество перемещаемых войск наибольшее с 2014-2015 годов.

Журналистам удалось побывать на военном лагере РФ под Украиной. В нем находится более 500 единиц техники.

По данным расследований "псковские десантники" прибыли в район оккупированного Симферополя. Ранее на крымском мосту заметили большую колонну техники и артиллерии. Первый раз переброску САУ "Мста-С" через крымский мост заметили 31 марта.
 
7 апреля Колонну БТРов зафиксировали сначала в Ростове, а потом, вероятно, в Крыму.
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