Телеканал Euronews прокомментировал прекращение вещания в Беларуси
Белорусская сторона не уведомила Euronews о прекращении вещания в стране, об этом говорится в заявлении телеканала, размещенном на его официальном сайте.
"Мы глубоко сожалеем о принятом властями Беларуси решении приостановить с 12 апреля 2021 года вещание телеканала Euronews на территории этой страны. Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах - о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ", - говорится в заявлении.
Телеканал сообщает, что признан во всем мире как независимое средство массовой информации, представляющее основанные исключительно на фактах и беспристрастности новости как на русском, так и на всех других языках.
Свою миссию Euronews видит в том, чтобы дать людям возможность формировать собственное мнение, предлагая разные точки зрения.
В заявлении указывается, что телеканал сделает все возможное для того, чтобы его аудитория в Беларуси очень скоро снова получила доступ к телевизионной версии канала.
Пока же зрители могут продолжать следить за новостями Euronews на цифровых платформах.
Вещание Euronew прекратилось в Беларуси 12 апреля. Вместо него начал вещание российский телеканал ПОБЕДА – телепрограмма о Великой Отечественной войне. В его эфире — советское военное кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о ВОВ.
В Беларуси каждые три года необходимо получать новое разрешение на трансляцию, отметили в ведомстве. Euronews подал документы, однако не получил разрешение на вещание в стране, так как Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушение: реклама на телеканале идет на английском языке, тогда как по закону, в Беларуси реклама должна транслироваться на русском либо белорусском языках.
"Представителям канала сказали, что надо исправить, после чего состоится еще одно заседание комиссии, и тогда, если все будет нормально, разрешение им опять дадим", - цитирует представителя Мининформа РИА Новости.
Euronews — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий на тринадцати языках. Основан 1 января 1993 года.Кабельное, спутниковое и эфирное вещание Euronews охватывает около 300 миллионов домовладений в 150 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке).Euronews освещает мировые события, актуальные с европейской точки зрения. Экстренная информация оперативно передается в формате прямых включений с мест бытий; регулярно обновляемая сводка выходит в эфир каждые полчаса и включает, наряду с сюжетами о ключевых общественно-политических событиях, финансовые новости, спортивную хронику, отчет о деятельности европейских органов власти и прогнозы погоды в Европе и мире.Кроме того, есть тематические передачи, посвященные культурным событиям, развитию науки и высоких технологий, охране окружающей среды, разнообразным проблемам жителей европейского региона и другим актуальным вопросам.
08:30 13/04/2021
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