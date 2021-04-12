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Глава МИД Украины назвал Беларусь глубоко недемократической страной

Единственной надежной гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью испанскому информационному агентству EFE.

Фото: УП

«Со стратегической точки зрения, единственной надежной гарантией безопасности в Европе и на более широком евроатлантическом пространстве является вступление всех демократий региона в альянс НАТО. Украина и является такой демократией в регионе, которая, к сожалению, граничит на северо-востоке с глубоко недемократическими странами. Здесь я должен упомянуть и Россию, и, к сожалению, также Беларусь», — сказал Кулеба, передает БелаПАН.

Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, министр подверг критике нынешний характер переговоров в трехсторонней контактной группе: «Мне процесс консультаций ТКГ в Минске кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе. Но поскольку российской стороне критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения, все ходят по кругу… Россия завела минский процесс в болото. Украина и ОБСЕ, напротив, всегда стремились быть конструктивными и найти выход из глухого угла».

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