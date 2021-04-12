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В полицию Москвы заявили о пропаже белорусского политолога Александра Федуты

Белорусский политолог и публицист Александр Федута пропал в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Заявление о его пропаже поступило в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы.

"В ночь на понедельник в полицию поступило сообщение о пропаже без вести Александра Федуты", – сказал собеседник агентства.

Как сообщила его супруга Марина Шибко, он не выходит на связь больше суток. Сегодня ночью Марина поездом отправляется в Москву. 

Коллеги вскрыли квартиру, которую снимал Федута в Москве, но нашли только его телефон.на белорусском номере. 
"Белорусский партизан"
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