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"Псковские десантники" прибыли в район оккупированного Симферополя, - расследование

По информации расследователей, в Крым перебросили большую часть техники и личного состава дивизии.

Россия перебросила 76-ю гвардейскую десанто-штурмовую дивизию в северную часть оккупированного Крыма вблизи с Симферополем. Об этом сообщает российская организация Conflict Intelligance Team. Они специализируются на конфликтах в Украине, Сирии и протестах в Беларуси.

Вечером 10 апреля на YouTube было опубликовано видео эшелона с военной техникой, который проходил через станцию Нижнегорская. Она находится в 150 км от админграницы с Херсонской областью и в северо-восточной части от Симферополя. Геолокацию удалось установить сравнив кадры из видео с картами Google.



В колонне видна такая техника: БМД-2, РХМ-5, БТР-Д, БТР-МДМ и другие модификации БТРов. Также несколько вагонов было с личным составом.
 
По количеству перевозимой техники, расследователи предполагают, что на полуостров перебрасывают большую часть техники и личного состава дивизии. Часть состава была разгружена на станции "Симферополь-грузовой", откуда дальше часть техники следует на север.

Ранее эту колонну бронетехники фиксировали в Пскове, до ее отправки в Крым. На большей части машин закрашены бортовые номера, но расследователи считают, что это можно объяснить общими мерами оперативной маскировки, а не намерениями использовать ее под видом "сепаратистов".

Напомним, на крымском мосту заметили большую колонну техники и артиллерии. Первый раз переброску САУ "Мста-С" через крымский мост заметили 31 марта.

7 апреля Колонну БТРов зафиксировали сначала в Ростове, а потом, вероятно, в Крыму.

ВСУ в ответ на переброску войск провели масштабные учения на админгранице с Крымом.
Фокус
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