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МОТ запустила процедуру немедленного вмешательства из-за ситуации с правами трудящихся в Беларуси

Процедура запускается только в чрезвычайных обстоятельствах.




Международная организация труда (МОТ) запустила процедуру немедленного вмешательства, которая запускается в чрезвычайных обстоятельствах и требующая экстренной реакции на ситуацию с правами трудящихся, пишет praca-by.info.

Процедуру инициировал руководящий орган БКДП (Белорусский конгресс демократических профсоюзов) в связи с внесенными в первом чтении изменениями в Трудовой кодекс.

Принятые «палатой представителей» в первом чтении поправки в Трудовой кодекс “не только лишают работников одного из самых действенных инструментов отстаивания своих гражданских и трудовых прав, но и грубо нарушают Конституцию страны и ратифицированную Беларусью Конвенцию №87 МОТ «О свободе ассоциаций», гарантирующие им право на забастовку”.

Исполком БКДП принял заявление, в котором отмечает, что внесением советом министров и принятием ППНС поправок в законодательство, регулирующее трудовые отношения без предварительного рассмотрения и согласования с социальными партнерами – нанимателями и профсоюзами, по сути, перечеркнут и превращен в фикцию социальный диалог в стране.

Исполком БКДП требует от совета министров немедленно отозвать законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам трудовых отношений, а от ППНС немедленной отмены принятого 2 апреля в первом чтении решения как нарушившего Конституцию страны, Конвенцию №87 МОТ «О свободе ассоциаций» и установленный порядок принятия решений в сфере трудовых отношений, исключающий их принятие без согласования с социальными партнерами – нанимателями и профсоюзами.

Исполком БКДП информирует ППНС и правительство, что руководящим органом независимого профцентра подготовлен и направлен на имя Генерального директора МОТ запрос на немедленное вмешательство как процедуру, применяющуюся в чрезвычайных обстоятельствах и требующую экстренной реакции на ситуацию с правами трудящихся со стороны МОТ и ее руководства.
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