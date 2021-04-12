В прошлом году 1165 белорусов попросили статус беженца в странах ЕС





Это следует из опубликованной европейской статистики. Больше всего граждан Беларуси попросило статус беженца в Польше — 385 человек. В Германии их было 140, во Франции — 100, в Нидерландах и Швеции — по 85, в Литве — 80, в Чехии — 60. Также в списке — Бельгия, Латвия, Испания, Италия, Дания, Австрия, Ирландия, Люксембург, Финляндия.





Почти половина беженцев из Беларуси — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Из 1165 человек 745 — мужчины.



