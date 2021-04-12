На Национальном правовом интернет-портале опубликован проект закона «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации», который Палата представителей приняла в первом чтении.





Какие сюрпризы для медиа и журналистов подготовила власть? Об этом "Белорусский партизан" побеседовал с медиа-экспертом Павлюком Быковским.





- Законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о СМИ является частью большого пакета проектов, направленных на закручивание гаек. Некоторые нормы этого проекта можно рассматривать как положительные, некоторые – как отрицательные.





В частности, снимаются ограничения на то, что главным редактором может быть только гражданин Беларуси. Думаю, это достаточно конъюнктурный момент для одного-двух изданий, которые могли пролоббировать эту норму.





Вводятся дополнительные основания для лишения регистрации, для ограничения доступа к доменному имени – проект содержит достаточно много неприятных моментов.





Серьезные изменения претерпит раздел о правах журналиста. В частности, вводятся дополнительные основания для лишения аккредитации журналистов. Это касается всех журналистов.





Для чего нужна сегодня аккредитация? Аккредитацию мы используем при посещении судов (существует преимущественный проход для аккредитованных журналистов), она нужна при государственных органах власти, например, в Палате представителей, в местных советах и исполкомах.





Но в последнее время независимые СМИ не имеют аккредитации при Палате представителей. Потому что там ссылаются на эпидемическую ситуацию и на этом основании не приглашают на сессию. Но Палата представителей готова, видимо, пожертвовать и государственными журналистами, чтобы информация о ее деятельности не доходила до общества.





Если рассматривать основания для отказа в регистрации, то я бы не сказал, что вводится совершенно новая система: де-факто она присутствовала, госорганы и раньше отказывали в регистрации независимым СМИ. «Народная воля» уже лет 10 не имеет аккредитации в Палате представителей.





Вводится требование соблюдать этические кодексы. Я пребываю в некотором замешательстве. С одной стороны, эти кодексы существуют и у Союза журналистов Беларуси, у Белорусской ассоциации журналистов, у некоторых изданий существуют свои кодексы.





Но ведь этические кодексы - не законы, факты их нарушений определяются коллегиальными комиссиями при союзах журналистов. И вообще нарушение этики - дело сложное. Каким образом будут действовать госорганы?









- Как сильно предложенные поправки осложнят жизнь интернет-СМИ?





- Вводятся новые ограничения, появляются новые основания для доступа. Мы уже привыкли, что интернетом занимается Министерство информации, а сейчас появился список госорганизаций, которые могут инициировать ограничение доступа. Они и раньше имели такое право, но все делалось централизованно через Министерство информации. Почему сейчас изменили механизм – не могу знать.





- Отдельным пунктом в законопроекте прописан запрет СМИ и интернет-ресурсам публиковать результаты опросов общественного мнения, касающиеся общественно-политической ситуации в стране, республиканских референдумов и выборов, если они проведены без получения соответствующей аккредитации. С чем он связан?





- В принципе и раньше закон открыто оговаривал то, что делать нельзя. В Беларуси давно существуют нормативные акты, которые запрещают проводить опросы на общественно-политическую тематику без аккредитации при специальной комиссии Института социологии НАНБ.





Сейчас это требование внесли в законопроект о СМИ, и за это нарушение будут выносить предупреждение. Раньше СМИ боялись наказания и боялись публиковать результаты опросов, потом оказалось, что все смотрели на это сквозь пальцы, поэтому СМИ достаточно активно публиковали опросы.





Сейчас решили узаконить.





- Что сегодня представляет собой официальная социология?





- Аккредитация требуется только для общественно-политических исследований, и ее могут выдавать. Но большинство независимых исследований проводится без аккредитации.





Если в исследованиях не задаются прямые политические вопросы, например, о выборах, об отношении к какому-то вопросу референдума или вопроса о том, готовы ли вы голосовать за определенную кандидатуру, если таких прямых вопросов нет, то социологи делают вид, что это не имеет общественно-политического значения, а значит, не требует аккредитации.





Пока за это не наказывали – сейчас, возможно, станут наказывать.





Кроме того, есть зарубежные социологические центры, которые через интернет или через телефон делают опросы, периодически публикуют свои данные. И тут достаточно сложно оценить качество этих вопросов, потому что мы каждый раз открываем для себя новый социологический центр, который работает по другой методике – с ней надо еще разбираться, нужно разбираться в репутации центра.





И вообще в социологии очень важно следить за динамикой, а не только за конкретным периодом: динамика показывает нам типичные направления общественной мысли. А если мы этого не видим (а мы не видим, потому что практически все опросы единичные), то трудно делать выводы.





Запрет на публикацию соцопросов – весьма неприятное ограничение. С другой стороны, опросы такого рода уже запретили размещать на сайтах, хотя это были не социологические опросы, а опросы мнений.









С мемом 3%, который появился во время политического кризиса, явно решили бороться всеми возможными способами.





Может повториться казус с освещением судебных процессов: следователи имеют право раскрывать тайну следствия, и временами делают это, а вот другие участники процесса обычно связаны подпиской о неразглашении.





Может случиться подобное и с социологической пропагандой: одна сторона будет рассказывать, как все замечательно, а другая просто ничего не сможет публично сказать в ответ.