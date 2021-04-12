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В ХДС определились с кандидатом в канцлеры после Меркель

Президиум немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) поддержал выдвижение лидера партии Армина Лашета единым кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС.

Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буфье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Speigel.

По словам Буфье, кандидатуру Лашета поддержали большинством голосов, но не единогласно. Заседание президиума проходило в Берлине.

Буфье добавил, что президиум четко дал понять, "что мы считаем его исключительно подходящим, и попросили его теперь обсудить с Маркусом Зьодером, как действовать дальше". "Проблема настолько велика, что мы можем решить ее только вместе", - сказал он, имея в виду управление пандемией и ситуацию в Европе.

Конкурентом Лашета в борьбе за право быть кандидатом в канцлеры Германии остается лидер Христианско-демократического союза и премьер-министр Баварии Маркус Зьодер. Следует отметить, что его кандидатуру поддержало берлинское отделение ХДС.

Следует отметить, что Зьодер - один из самых популярных политиков в стране, и многие хотели видеть кандидатом именно его, а не Лашета.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже давно заявила, что больше не будет пытаться переизбраться на должность.

Напомним, федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года
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