Политолог: Деньги от Алиева не решат проблем Лукашенко

– Лукашенко завтра летит в Азербайджан. Для чего он может использовать эту поездку?





– С августа прошлого года у Лукашенко не было международных поездок – кроме визитов в Россию. Поэтому эта поездка, конечно, будет преподноситься так, что Лукашенко признан в качестве президента и к нему нужно относиться как прежде.





На прошлой неделе и вообще в последнее время были внешнеполитические заявления о том, что с учетом конфликта с Евросоюзом политика Беларуси должна быть переориентирована на азиатский, евразийский регион. Соответственно нужно развивать контакты с государствами этого региона.





Конкретно обсуждать содержание переговоров двух сторон в Баку трудно. Но можно выделить две важные темы для белорусских властей. Во-первых, это торговля оружием. Рынок Азербайджана – перспективный. У страны конфликт с Арменией и достаточно большие военные расходы.





Вторая важная тема – покупка нефти в обход России. Но не знаю, будет ли сейчас подниматься этот вопрос с учетом того, что теперь поддержка России для Лукашенко является ключевой, а в свое время белорусская политика диверсификации поставок нефти вызывала в Москве раздражение.





Кроме того, оказывалось, что другая нефть дороже российской.





С другой стороны, можно также вспомнить, что неактуальной оказалась схема с поставками американской нефти, которую практически согласовали в начале 2020 года. Возможно, белорусские власти захотят найти ей альтернативу.





– А сможет ли встреча с президентом Азербайджана повысить легитимность Лукашенко на практике? Ряд стран по-прежнему не признают его законным главой государства.





– Большей части внешнеполитических проблем этот визит, конечно, не решит. Но определенный сигнал другим странам будет послан. Если Азербайджан готов принять Лукашенко, то почему его не может принять Узбекистан или Турция?





Не преувеличивая значение этого визита, нужно помнить, что официальный Минск сейчас очень нуждается в такого рода международной легитимации.





– В 2010 году Ильхам Алиев предоставил Александру Лукашенко срочный займ в размере $ 200 млн. Может ли Азербайджан сейчас помочь с кредитом?





– Может, наверное. Но, во-первых, вопрос в условиях. А во-вторых, наверное, объемы возможного кредита будут недостаточными для белорусских властей, чтобы решить текущие финансовые проблемы.





Та же сумма в $ 200 млн не может быть альтернативой тем деньгам, которые белорусские власти планируют занять у России, и альтернативой тем деньгам, которых Беларусь лишилась в результате конфликта с Западом.