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Поротников: Имитация жизнедеятельности, попытка выслужиться

Эксперт – о платежках за март с «мифами о БЧБ», которые обнаружили в почтовых ящиках минчане.


— Я думаю, что это инициатива с места, на уровне министерства или отдельных городов, не знаю, но это попытка выслужиться конкретных лиц, показать, что они бдят, что они надежные, — прокомментировал «Салідарнасці» руководитель проекта BelarusSecurityBlog Андрей Поротников появление на жировках некоторых минчан пропагандистской информации. — Цель тех, кто инициировал эту «акцию», исключительно выслужиться, показать, что они могут быть полезными. Возможно, это связано с сокращениями и боязнью лишиться каких-то должностей и привилегий.

Но преподносить это будут, конечно, как идеологическую работу с населением и контрпропаганду.

В качестве обратной реакции подобное, по мнению политолога, не вызовет ничего, кроме смеха и раздражения. 

— На самом деле это имитация жизнедеятельности, потому что  совершенно понятно, что эти жировки вызовут либо смех, либо раздражение. Разделение в обществе произошло достаточно устойчиво, и такими фейками никого на свою сторону не перетянешь, никого не переубедишь.

Но не будем преувеличивать уровень интеллекта этих людей (авторов инициативы — С.) и вообще тех, которые нами руководят. Во-первых, с учетом того, что они оказались в ситуации, когда единственным способом удержания власти является террор, во-вторых, все-таки дают о себе знать десятилетия отбора худших, — иронизирует собеседник. 

Он допускает, что в дальнейшем мы будем сталкиваться и с другими пропагандистскими акциями подобного уровня.  

— Я не исключаю, что они вернутся и к стенгазетам, которые будут вешать в подъездах. И телеграм-ботов закупают пачками для того, чтобы нагнать количество подписчиков, не понимая, что тем самым опускают рейтинг каналов.

Проблема в том, что эти люди не понимают или не хотят понимать, как функционирует современная система обмена и распространения информации, — делает вывод Андрей Поротников.
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