



Андрей Паршин начал свою деятельность с «чистки рядов», пишет В организации отметили, что новый глава управленияначал свою деятельность с «чистки рядов», пишет Телеграф





«Первым его приказом было проведение опросов личного состава с использованием полиграфа («детектор лжи»). При этом после прохождения сотрудником этой процедуры Паршин дополнительно беседовал с каждым лично на предмет выяснения преданности режиму», — заявляют в BYPOL.





Отмечается, что по итогам такой проверки из центрального аппарата ГУБОПиК уволено или переведено на должности, не связанные с оперативной работой, около 10 сотрудников.





Отмечается, что в августе 2020 года по указанию Карпенкова под началом ГУБОПиК были сформированы группы «Атаки», задачей которых был «выход на улицу» с целью физического подавления и задержания участников мирных акций протеста.





Всего было сформировано 4 таких группы, в состав каждой из которых помимо сотрудников ГУБОПиК входили военнослужащие сил специальных операций Вооружённых сил Беларуси, заявили в BYPOL.





Отмечается, что в сентябре 2020 года представители групп «Атаки» участвовали во взломе офиса Виктора Бабарико, похищении Марии Колесниковой, давлении на «феминисток» и задержаниях на Марше единства.





По данным BYPOL, в январе 2021 года в ГУБОПиК прошло тайное награждение. На церемонию были приглашены только сами награждаемые, причём список этих лиц засекречен. Они были награждены 6 кортиками, более чем 10 медалями «За отвагу», более чем 30 медалями «За отличие в охране общественного порядка» и грамотами, сообщили в организации.





Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела против Светланы Тихановской и членов гражданской инициативы BYPOL. Им предъявляют обвинения в подготовке теракта.





Как утверждают представители Генпрокуратуры, «в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».