СК завел дело на основателей фондов солидарности BYSOL и BY_help

Как сообщает Следственный комитет, их обвиняют в "финансировании деятельности экстремистского формирования и подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".





Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело в отношении журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной по ч. 1 и ч.2 ст. 342 УК Беларуси (организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Им вменяется в вину то, что они оплачивали штрафы людей, которых за участие в митингах привлекли к административной ответственности, а также возмещали их содержание в изоляторах после отбытия ареста и выделяли деньги пострадавшим от репрессий на восстановление здоровья.





«В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком посредством иных лиц денежных средств, для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной. В дальнейшем указанные денежные средства обвиняемые использовали для оплаты (как лично, так и через иных лиц) штрафов за совершенные иными лицами (участниками протестов) административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба», сообщает СК.





И отмечает, что подобная деятельность «осуществлялась на системной основе».





По данным следствия, Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_help, «деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах».





«При этом, Андрей Стрижак входит в состав так называемого координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь неконституционным путем, а также является сооснователем BY_help и BYSOL.





Организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности. Установлено, что объединения тесно взаимодействуют между собой», сообщает ведомство.





В Следственном комитете заявляют, что BYSOL также финансировал «экстремистское формирование, созданное в виде объединения деструктивных дворовых чатов».





Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы госследователями по:





ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);





ст. 361−2 (финанси вание деятельности экстремистского формирования).





УСК по городу Минску в отношении Стрижака и Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям.





Они объявлены в межгосударственный розыск.