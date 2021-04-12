Мнение: Оппозиционные партии перерегистрацию не пройдут

В период политического затишья всех охватил бум партийного строительства, пишет политолог Валерий Карбалевич.





О намерении создать партию заявили штаб Виктора Бабарико, а также Павел Латушко и Андрей Дмитриев. Партийной жизнью заинтересовался и Лукашенко. 9 апреля он провел совещание на тему деятельности партий.





Лукашенко заявил, что спроса на политические партии в Беларуси якобы не было и нет сейчас: "как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности ... Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики в крупных городах».





На самом деле фундаментальные причины слабости политических партий Беларуси заключаются в том, что в стране отсутствуют условия, необходимые для их функционирования. Партии - это институт демократии. В Беларуси нет легальной публичной политики, т.е. борьбы различных общественных сил за влияние на принятие политических решений. В стране отсутствует механизм реальной политической конкуренции. Если обратиться к истории, то возникновение политических партий было обусловлено появлением двух общественных институтов: парламента и выборов. Только в рамках существования представительных органов власти и демократических выборов партии могут нормально функционировать и выполнять отведенную им роль в обществе. В Беларуси нет ни реальных представительных институтов, ни выборов. Есть только их суррогаты. В такой политической системе партиям просто нет места.





Не удивительно, что в таких условиях они оказываются на периферии общественной жизни, превращаются в маргинальные структуры. Причем, на что важно обратить внимание, в таком положении оказались как оппозиционные партии, так и провластные. (Примечательно, что сейчас в Палате представителей вообще нет фракций ни партийных, ни внепартийных). Поэтому скорее надо удивляться, что партии все еще существуют. Ведь в созданной в стране политической системе они давно стали лишним звеном.





Государство активно противодействует развитию партийной системы. Белорусские власти упорно сопротивляются введению пропорциональной избирательной системы, в рамках которой голосование происходит за партийные списки. Такая система действует во всех соседних странах. В результате там роль политических партий резко возросла. Именно этого и не желает существующий режим.

Как можно понять из выступления Лукашенко на совещании, идеальной политической системой для него является советский строй, где действовала одна партия — КПСС, «которая тогда была стержнем нашего общества». По большому счету, эта модель была воссоздана в Беларуси. Только роль КПСС исполняет исполнительная "вертикаль".





Лукашенко отметил, что его «позиция по вопросам партийного строительства осталась неизменной». На "Всебелорусском народном собрании" он выступил против перехода к пропорциональной или даже смешанной системе выборов. Теперь он отметил, что партии не должны способствовать «искусственному разделению белорусского общества». Особенно интересна формула, предложенная Лукашенко: "партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству". То есть если партия подотчетна государству, то это провластная партия. Оппозиционные партии под эту формулу не подходят.





Поэтому весь смысл совещания сводится к тому, чтобы ничего не менять для усиления роли партий в обществе. Кажется, делается все наоборот. Лукашенко вспомнил, что "на Всебелорусском собрании мы с вами определили точный алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона".





Что-то мне подсказывает, что оппозиционные партии эту перерегистрацию не пройдут.