



Соответствующее мнение озвучила сопредседатель движения «Говори правду» Татьяна Короткевич, пишет Политринг, комментируя назначение Владимира Перцова на пост министра информации.





«Перестановки во власти перестали быть интересными, от понимания того, что первое - это очередное назначение, второе - большинство из них не проводят своей политики или проявляют инициативу, только граждане этого не замечают. Третья - самая главная причина: во власти находится силовой блок», - пояснила она.

Короткевич подчеркнула, что сейчас властями взят курс на то, чтобы убедить себя и ближний круг - что все правильно, все по закону, все обоснованно. Впрочем, политик считает это странным на фоне очевидного: «люди хотят жить с другой системой управления страной».





«Это касается и министерства информации, - отметила она. - В новой Беларуси это министерство можно упразднить. Может работать межведомственная комиссия по соблюдению профессиональной этики, уполномоченный по правам человека, а в остальном медиа сфера должна быть свободной и профессиональной. Все отношения должны регулироваться договорными отношениями, а споры в суде. СМИ должны иметь открытый доступ к информации о деятельности государства и информировать общество обо всем и всех. Правда, открытость и прозрачность - поможет преодолеть кризис, а впоследствии его не допустить. Запрос людей на правду - главный запрос к информационным агентствам».





Сопредседатель движения «Говори правду» убеждена, что государственные СМИ - это не инструмент пропаганды, они, в первую очередь, должны говорить правду о настроениях в обществе, новостях в регионах, с разных сторон, уважая каждого белоруса и его мнение.





«Независимые СМИ - это не мишень для расправы с альтернативой, граждане - это ответственные налогоплательщики. Новым лицам могу пожелать одного: говорить правду и дать ее сказать другим. Это главное лекарство в смутные времена», - подчеркнула она.





Напомним, что ранее Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова на должность министра информации.