Арестовано имущество руководителей Союза поляков Беларуси
Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение арестовать имущество активистов польского национального меньшинства, находящихся под стражей. Это связано с уголовным делом о "разжигании национальной розни".
Анжелика Борис
На сайте Союза поляков Беларуси сообщается, что правоохранители изъяли автомобили председателя Союза Анжелики Борис и председателя Волковысского отделения организации Марии Тишковской. Дочь Тишковской сообщила, что сотрудники заявили, что забирают машину в рамках расследования дела против Марии Тишковской и других представителей нацменьшинства.
Пока неизвестно, были ли совершены аналогичные действия в отношении имущества остальных активистов польского меньшинства, находящихся под стражей. Речь идет об Ирене Бернацкой из Лиды, Анне Панишевой из Бреста и Анджее Почобуте из Гродно.
Напомним, что СПБ -- незарегистрированная организация.
"Белорусский партизан"
07:50 12/04/2021
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