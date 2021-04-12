+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Арестовано имущество руководителей Союза поляков Беларуси

Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение арестовать имущество активистов польского национального меньшинства, находящихся под стражей. Это связано с уголовным делом о "разжигании национальной розни".

Анжелика Борис

На сайте Союза поляков Беларуси сообщается, что правоохранители изъяли автомобили председателя Союза Анжелики Борис и председателя Волковысского отделения организации Марии Тишковской. Дочь Тишковской сообщила, что сотрудники заявили, что забирают машину в рамках расследования дела против Марии Тишковской и других представителей нацменьшинства. 

Пока неизвестно, были ли совершены аналогичные действия в отношении имущества остальных активистов польского меньшинства, находящихся под стражей. Речь идет об Ирене Бернацкой из Лиды, Анне Панишевой из Бреста и Анджее Почобуте из Гродно.

Напомним, что СПБ -- незарегистрированная организация.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]