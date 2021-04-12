Арестовано имущество руководителей Союза поляков Беларуси

Анжелика Борис





На сайте Союза поляков Беларуси сообщается, что правоохранители изъяли автомобили председателя Союза Анжелики Борис и председателя Волковысского отделения организации Марии Тишковской. Дочь Тишковской сообщила, что сотрудники заявили, что забирают машину в рамках расследования дела против Марии Тишковской и других представителей нацменьшинства.





Пока неизвестно, были ли совершены аналогичные действия в отношении имущества остальных активистов польского меньшинства, находящихся под стражей. Речь идет об Ирене Бернацкой из Лиды, Анне Панишевой из Бреста и Анджее Почобуте из Гродно.

Напомним, что СПБ -- незарегистрированная организация.