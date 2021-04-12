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В Беларуси нет причин для зарождения терроризма – зам. госсекретаря Совбеза

В Беларуси нет причин для зарождения терроризма, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТв воскресенье.


"В Беларуси нет причин для первичного зарождения террористических проявлений. У нас не воюют расовые, этнические, националистические группировки. Наша страна не втянута в какие-то криминальные трансграничные финансовые потоки. У нас нет социального расслоения, чтобы люди жили "кварталами в коробках", у них по головам ходили какие-то "хозяева жизни", - сказал Арчаков, пишет interfax.by. 

"Ведь у нас в стране какие-то преступные кланы не "крышуют" подпольных миллиардеров, у нас на улицах не заправляет организованная преступность. Это тоже ведь достижение, это тоже нужно беречь. Посмотрите, во многих странах, в том числе сопредельных, уровень преступности, а в особенности количество убийств и иных тяжких, особо тяжких преступлений – их ведь вдвое, втрое больше, чем у нас. Разве это не достижение? Конечно, это нужно беречь. И это, прежде всего, деятельность правоохранительного блока, которая должная осуществляться эффективно", - продолжил заместитель госсекретаря Совбеза. 

По его словам, законодательство необходимо совершенствовать, чтобы отвечать на новые вызовы.

"Те вещи, которые всплывают сейчас и которые представляют опасность для страны, для независимости, для суверенитета, для безопасности каждого человека и гражданина, который хочет спокойно жить, трудиться и развиваться. Конечно же, это нужно регулировать правовыми нормами, в том числе новыми", - отметил Арчаков.
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