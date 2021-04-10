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Белорусский судья отправил в милицию письмо от депутата Бундестага с просьбой о справедливости

Депутат немецкого Бундестага Табеа Роснер обратилась к судье Максиму Трусевичу, который ведет процесс политзаключенного Алексея Короткова, чтобы тот провел «справедливый судебный процесс с соблюдением законности».


Судья Максим Трусевич и депутат Табеа Роснер. Фото: тг-канал «Вясна»


«Уважаемый Максим Леонидович Трусевич, Уважаемый суд! Я бы хотела обратиться к вам с призывом провести справедливый судебный процесс с соблюдением законности. Стремление к демократии никоим образом не должно наказываться», – заявила Роснер.

Как стало известно, Максим Трусевич направил ее письмо в милицию, так как якобы оно имеет признаки вмешательства в работу суда, сообщает «Вясна».

Максим Трусевич – «рекордсмен» по вынесенным приговорам в отношении административно задержанных по политическим мотивам. По данным на декабрь 2020 года, он за 4 месяца осудил более 100 человек, которые в общей сложности отсидели более 1570 суток ареста.
МГМ/АА, belsat.eu
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