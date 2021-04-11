Стало известно о намерении ДНР попроситься в Россию





Как стало известно ZN.UA , среди прочего самопровозглашенная республика намерена попроситься в состав России. Остальные варианты: запросить военную помощь, признать независимость ДНР и заключить договоры о дружбе с российской стороной.





ZN.UA ссылается на тексты трех проектов писем, которые МИД ДНР, предположительно, подготовил на имя Путина. Согласно изданию, подпись под ними поставил глава ДНР Денис Пушилин. Все письма якобы начинаются одинаково со слов благодарности российскому президенту за «участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает выживать под натиском киевских властей с 2014 года». Издание утверждает, что эти документы добыли украинские спецслужбы.





Ранее, оценивая готовность Украины к войне, Пушилин сказал, что страна готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, Киев стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат. «Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, об этом говорят и отчеты ОБСЕ. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», — сказал Пушилин.





Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.