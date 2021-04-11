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34 607 задержаний, 1038 фигурантов уголовных дел, 522 заключенных — статистика репрессий

Это самые массовые политические репрессии в Европе за последние 40 лет.

34 607 задержаний, 1038 фигурантов уголовных дел, 522 заключенных — статистика репрессий
На сегодня правозащитникам известны 1038 фигуранта уголовных дел политического характера, под следствием или уже осужденные. Эта цифра неполная, так как при таком масштабе волонтеры и СМИ неспособны узнать все имена.

Известно о 522 заключенных по делам политического характера. 352 из них правозащитники по результатам детального изучения дел уже признали политзаключенными.

С августа 2020 года возбуждено 2407 дел «экстремистской направленности», сообщал 4 марта бывший председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Под «экстремистской направленностью» сейчас понимаются дела политического характера. За последний месяц заводились новые дела, арестовывали новых людей.

Среди самых известных белорусских политзаключенных — Мария Колесникова, соратница Светланы Тихановской. Ее пытались силой вывезти за границу, но она на пограничном шлагбауме порвала паспорт. Вместе с Тихановской она номинирована на Нобелевскую премию мира.

За решеткой уже почти год остается и муж Светланы Тихановской, Сергей.

Уже почти год в заключении остаются также такие оппоненты Александра Лукашенко, как Николай Статкевич и Павел Северинец.

За решеткой — и гражданка Швейцарии белорусского происхождения Светлана Херше, вина которой в том, что она сорвала балаклаву с омоновца, который задерживал мирных демонстранток.

Огромное возмущение в соседней Польше вызвали последние аресты деятелей польского национального меньшинства.

За решеткой остаются 11 журналистов, некоторые из них — лауреаты национальных и международных журналистских премий. Прекратили выход практически все независимые газеты, независимых ТВ и радио в стране нет с 1996 года.

Всего по состоянию на 31 марта из сообщений МВД и списков правозащитников было известно о более 34 607 политически мотивированных задержаниях. Больше всего задержаний было 9-12 августа, а также в октябре и ноябре, задержания продолжаются до сих пор. В феврале задерживали не менее 511 человек, в марте — 1139 человек.

Тяжелые удары нанесены по академической свободе. По подсчетам сообщества «Честные люди», из университетов за политику отчислены как минимум 243 студента, уволен 31 преподаватель.

Всего за помощью к фондам солидарности обратились более 2965 уволенных по политическим мотивам.

По подсчетам «Нашей Нивы», не менее 335 предприятий и бизнесов попали под экономические репрессии за поддержку протестов.

Это самые массовые политические репрессии в Европе за пос ние 40 лет. Ничего подобного не было со времен фашистской диктатуры «черных полковников» в Греции 1970-х. Даже в период «военного положения» в Польше 1980-х в пропорции на душу населения репрессировано было меньшее количество людей.

Для сравнения: если бы в пропорции на душу населения столько же людей задержали в России, это составило бы 515 000. Если бы в Украине или Польше — 145 тысяч.
NN.by
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