На сегодня правозащитникам известны 1038 фигуранта уголовных дел политического характера, под следствием или уже осужденные. Эта цифра неполная, так как при таком масштабе волонтеры и СМИ неспособны узнать все имена.





Известно о 522 заключенных по делам политического характера. 352 из них правозащитники по результатам детального изучения дел уже признали политзаключенными.





С августа 2020 года возбуждено 2407 дел «экстремистской направленности», сообщал 4 марта бывший председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Под «экстремистской направленностью» сейчас понимаются дела политического характера. За последний месяц заводились новые дела, арестовывали новых людей.





Среди самых известных белорусских политзаключенных — Мария Колесникова, соратница Светланы Тихановской. Ее пытались силой вывезти за границу, но она на пограничном шлагбауме порвала паспорт. Вместе с Тихановской она номинирована на Нобелевскую премию мира.





За решеткой уже почти год остается и муж Светланы Тихановской, Сергей.





Уже почти год в заключении остаются также такие оппоненты Александра Лукашенко, как Николай Статкевич и Павел Северинец.





За решеткой — и гражданка Швейцарии белорусского происхождения Светлана Херше, вина которой в том, что она сорвала балаклаву с омоновца, который задерживал мирных демонстранток.





Огромное возмущение в соседней Польше вызвали последние аресты деятелей польского национального меньшинства.





За решеткой остаются 11 журналистов, некоторые из них — лауреаты национальных и международных журналистских премий. Прекратили выход практически все независимые газеты, независимых ТВ и радио в стране нет с 1996 года.





Всего по состоянию на 31 марта из сообщений МВД и списков правозащитников было известно о более 34 607 политически мотивированных задержаниях. Больше всего задержаний было 9-12 августа, а также в октябре и ноябре, задержания продолжаются до сих пор. В феврале задерживали не менее 511 человек, в марте — 1139 человек.





Тяжелые удары нанесены по академической свободе. По подсчетам сообщества «Честные люди», из университетов за политику отчислены как минимум 243 студента, уволен 31 преподаватель.





Всего за помощью к фондам солидарности обратились более 2965 уволенных по политическим мотивам.





По подсчетам «Нашей Нивы», не менее 335 предприятий и бизнесов попали под экономические репрессии за поддержку протестов.





Это самые массовые политические репрессии в Европе за пос ние 40 лет. Ничего подобного не было со времен фашистской диктатуры «черных полковников» в Греции 1970-х. Даже в период «военного положения» в Польше 1980-х в пропорции на душу населения репрессировано было меньшее количество людей.





Для сравнения: если бы в пропорции на душу населения столько же людей задержали в России, это составило бы 515 000. Если бы в Украине или Польше — 145 тысяч.



