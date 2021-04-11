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«К нынешнему состоянию отношусь как к командировке». Журналист Андрей Почобут пишет из СИЗО

Пошла третья неделя, как гродненский журналист Андрей Почобут находится в следственном изоляторе. Ему и еще четырем активистам не признанного властями Союза поляков предъявлены обвинения в разжигании национальной розни.

Архивное фото


Для Почобута это не первое уголовное дело, в 2011 его в закрытом режиме судили за «клевету» в отношении Лукашенко, вину он не признал. Из СИЗО он пишет, что не грустит и не опускает руки.

Андрей Почобут, как и другие фигуранты, были доставлены для содержания под стражей в Минск, находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского. В письме журналист отмечает, что он был морально готов к такому развитию событий — задержанию и уголовному преследованию.

— Не грущу, ни о чем не жалею и не опускаю руки, — пишет Андрей. — Понемногу готовлюсь к суду, он обещает быть очень интересным. Думаю о тех, кому довелось побывать в этих стенах. Это мой любимый писатель Песецкий, командир полка Виленских уланов Домбровский (он умер на Володарке в 1941-м), ксендз майор Баньковский и многие другие. Когда ведут по коридорам, пытаюсь запомнить их атмосферу, представить, какой она была в те безжалостные времена. Традиционно отношусь к своему нынешнему состоянию как к командировке, результатом которого будет статья или книга.
По мат. TUT.by
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