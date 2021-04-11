Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич заявил, что Виктор Бабарико может стать одним из первых в Беларуси, на ком будет опробован институт поручительства. Так у него появится возможность выйти на свободу и заняться политикой, в том числе возглавить партию «Вместе», о создании которой он ранее заявлял. Такое мнение Тышкевич высказал во время субботнего стрима на своем ютуб-канале.





«То, что будет развиваться партия «Вместе», было понятно. Бабарико об этом заявлял. В этой логике шла вся кампания, начиная с июня 2020-го. Было бы, мягко говоря, тупо это все оставлять без продолжения. Поэтому партийное строительство продолжится. Но потенциальный лидер пока что за решеткой», – считает аналитик.





По его мнению, в этом вопросе затрагиваются интересы Кремля. Москва давит на Александра Лукашенко, потому что хочет продемонстрировать своим потенциальным партнерам в виде чиновников среднего звена тезис, что Россия своих не бросает. Поэтому вопрос, насколько Бабарико подконтролен Кремлю тут не стоит.





«Скорее всего, он может стать одним из первых, на ком будет опробован институт поручительства. Я уже ранее говорил, что в Беларуси ввели поручительство по уголовным делам. Человека могут отпустить из тюрьмы, если за него поручаются либо родственники, либо уважаемые граждане», – напомнил Тышкевич.





По его мнению, определенное количество уважаемых людей поручится за то, что Бабарико будет на свободе законопослушным гражданином. Для экс-банкира это будет одна из возможностей выйти на свободу и заняться политикой.





«Это вопрос будущего, скажем так, не раньше конца мая. Потому что пока что идет зажимание гаек. Но, как бы то ни было, примерный контур есть. Соответственно, партия «Вместе» пытается стартовать раньше и провести ревизию системных ресурсов», – считает аналитик.





Это процесс он сравнил с процессами в IT-сфере, где специалисты смотрят, существует ли поддержка, где можно создавать структуру, а где нет.





«Попытки коммуникации, попытки проведения собраний будут продолжаться. На данном этапе власти будут прессовать точно также. Как бы то ни было, этот процесс идет. Тем более, что база данных по людям у группы Бабарико достаточно внушительная. Не зря они взяли под контроль в свое время тот же Координационный совет. Особенно в моменте, когда после призыва начали активно записываться люди. Это прекрасное сито», – подытожил Тышкевич.





Напомним, в конце марта Виктор Бабарико обратился из СИЗО КГБ к своим сторонникам, призвав их не останавливаться на полпути и завершить создание партии «Вместе». При том он рассказал, что сам не являлся членом подобных политических объединений и сомневался в их целесообразности в современном мире.





«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы. Партия нашего будущего, основанного на правде, добре и свободе», — говорится в заявлении.





Среди задач, которые должна выполнять новая политическая структура, Бабарико обозначил представление интересов большинства белорусов, объединение под своим крылом многочисленных автономных инициатив, а также обеспечение работы групп и объединений и возобновление деятельности внутри страны.





«Мы обязаны сделать партию „Вместе“. Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам. Да, это непросто. Ужасы, которые мы видим на улицах, сеют зерно сомнений и неизвестности. Однако нельзя забывать, что именно неоправданная жестокость со стороны власти свидетельствует о ее страхе и бессилии перед собственным народом», — сказал Бабарико.





Представители штаба Виктора Бабарико заявили, что будут пытаться официально зарегистрировать партию, и сообщили, что в настоящий момент через официальный сайт создаваемой структуры ведут сбор заявок на членство в ней, для чего всем желающим необходимо будет заполнить анкету. По их словам, в конце весны у создаваемой партии должен состояться учредительный съезд.



