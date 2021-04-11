Президент станет ханом? В Кыргызстане проходит референдум по Конституции
Референдум о внесении изменений в конституцию и выборы в местные органы власти проходит в Кыргызстане.
Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% из 3,6 млн внесенных в списки избирателей граждан. В отношении региональных выборов порога явки не существует.
Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Кыргызстан от президентско-парламентской формы правления перейдет к президентской модели управления.
11:04 11/04/2021
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