



"Кто-то может ерничать в данной ситуации, но к нам увеличилось количество обращений за вступлением в гражданство Беларуси. Из западных стран", - сказал Макей.





По его словам, МИД сейчас обобщает эту информацию и будет докладывать руководству для того, чтобы были приняты меры по, возможно, ускоренной процедуре предоставления гражданства.





Макей рассказал, с чем, по его мнению, связано увеличение числа обращений. "В первую очередь, наверное, потому что повлияла пандемическая ситуация. Но, в то же время, ни один гражданин западной страны не поехал бы в нестабильную страну или небезопасную страну. Поэтому такие обращения имеют под собой конкретные веские основания", - считает он.





Сложно поверить, конечно. Но разве что ранее было одно обращение - стало 2. Формально будет рост - 100% или увеличение вдвое.