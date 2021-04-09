







– С начала нацистской оккупации Беларуси прошло уже 80 лет. Почему прокуратура существующего режима вдруг взялась за историческую тему?





– Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году. В то время еще были люди, совершившие преступления на территории Беларуси и против которых возможно было предъявить обвинения. Интересовались ли власти тогда этой темой? Нет! Сегодня же совсем другая политическая конъюнктура, и исторические темы используются в политической и пропагандистской борьбе с протестным движением.





– А почему власть использует именно эту тему?





– А она имеет другие серьезные исторические темы? С какой темы они бы ни начинали, закончат обязательно войной, а точнее – «полицаями под бело-красно-белыми флагами». Государственная сторона не понимает, что белорусов все меньше интересует эпоха войны. Они уверены, что военный период лучше знаком населению, вызывает сильные эмоциональные чувства, а значит, и лучше подходит для пропагандистских манипуляций.





– Каким образом происходят манипуляции историей и жертвами войны?





– За последние месяцы власти создали достаточно примитивный образ войны: Лукашенко и его сторонники олицетворяют собой добро, они исторические наследники красноармейцев, советских партизан и подпольщиков, а также жертв войны. Сегодня они борются против зла, то есть против «протестующих» – исторических наследников коллаборационистов времен войны. А кто за спинами «протестующих»? Коллективный Запад, прежде всего, Польша с Литвой, то есть наследники нацистов.





– Может быть, заводить такое дело уже поздно?





– Если бы прокуратура хотела найти и наказать преступников, то, ясно, что уже поздно. Война закончилась 76 лет назад. Прокуратура делает вид, что расследованием преступлений на территории Беларуси ранее не занимались. А что же тогда делала советская сторона за последний период войны и сразу после ее окончания? А немецкая юстиция – и в ФРГ, и в ГДР?





– Генпрокуратура собирается обратиться в Нюрнберг. А что это может дать?





Прокуратура хочет получить материалы из ФРГ. А не проще было бы открыть архивы КГБ и позволить историкам познакомиться с материалами расследований, которые советская госбезопасность делала в 1960-е и 1970-е годы по запросам из ФРГ и ГДР?





Прокуратура собирается искать документы Нюрнбергских процессов в Нюрнберге. Да, процессы проходили в Нюрнберге. Но искать документы нужно в Институте современной истории в Мюнхене. Если бы белорусских прокуроров ствительно интересовали эти документы, то они уже наверняка знали бы об этом обстоятельстве, а не собирались в путешествие в Нюрнберг.





И еще… В ФРГ существует Центральное ведомство управлений юстиции земель Германии для расследования нацистских преступлений. И находится оно в Людвигбсурге. Будет интересно посмотреть, пожелает ли оно сотрудничать с прокурорами от белорусской диктатуры.



