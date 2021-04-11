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Статкевич отказался продолжить ознакомление с материалами дела: Я твердо убежден, что оно сфабриковано

В письме за 31 марта Николай Статкевич пишет из тюрьмы жене Марине Адамович, что не будет дальше просматривать материалы дела.


Марина Адамович и Николай Статкевич. Фото Надежды Бужан

«Дело» будет передано в прокуратуру после того как мы все ознакомимся с его материалами. А это, как я писал, аж 110 томов. Правда, я сегодня прекратил это «ознакомление» и сделал устное (под запись) следующее заявление: «Изучив «обвинение» и 30% материалов «дела», я пришел к твердому убеждению, что оно сфабриковано следствием.

Мало того, по моему убеждению, следствие посягнуло на основополагающие конституционные права граждан: свободу слова, право на мирные собрания, право на участие в выборах в качестве кандидатов или их доверенных лиц.

Я не хочу иметь отношения к тому, что считаю преступлением. Поэтому отказываюсь от ознакомления с остальными материалами «дела».

Честно говоря, участвовать в их «процедурах», зная, что скрывается за содержанием этих процедур, как-то брезгливо», — сообщает Николай Статкевич.

Политик находится за решеткой с 31 мая.
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