Статкевич отказался продолжить ознакомление с материалами дела: Я твердо убежден, что оно сфабриковано
В письме за 31 марта Николай Статкевич пишет из тюрьмы жене Марине Адамович, что не будет дальше просматривать материалы дела.
Марина Адамович и Николай Статкевич. Фото Надежды Бужан
«Дело» будет передано в прокуратуру после того как мы все ознакомимся с его материалами. А это, как я писал, аж 110 томов. Правда, я сегодня прекратил это «ознакомление» и сделал устное (под запись) следующее заявление: «Изучив «обвинение» и 30% материалов «дела», я пришел к твердому убеждению, что оно сфабриковано следствием.
Мало того, по моему убеждению, следствие посягнуло на основополагающие конституционные права граждан: свободу слова, право на мирные собрания, право на участие в выборах в качестве кандидатов или их доверенных лиц.
Я не хочу иметь отношения к тому, что считаю преступлением. Поэтому отказываюсь от ознакомления с остальными материалами «дела».
Честно говоря, участвовать в их «процедурах», зная, что скрывается за содержанием этих процедур, как-то брезгливо», — сообщает Николай Статкевич.
Политик находится за решеткой с 31 мая.
08:32 11/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение