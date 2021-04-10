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Шрайбман: Умным ходом для Лукашенко было бы сейчас выпустить Бабарико

Политический обозреватель - про преемника Лукашенко, переговоры с Тихановской и будущее протеста.

Шрайбман: Умным ходом для Лукашенко было бы сейчас выпустить Бабарико
Политический обозреватель Артем Шрайбман на "Канале здравого смысла" поделился мнением про перспективы ухода Александра Лукашенко и кто может быть его преемником. Пойдет ли Лукашенко на переговоры с Светланой Тихановской? В чем главная задумка голосования на платформе "Голос", по мнению Шрайбмана. Как команде Тихановской этим правильно воспользоваться и что будет с протестом Беларуси.
 
Артем Шрайбман поделился мнением относительно перспективы развития отношений России и Беларуси, каким образом Путин оказывает давление на Лукашенко и пойдет ли на переговоры с Тихановской. 
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