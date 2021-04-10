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Политзаключенный Михаил Беркас, осужденный за граффити в Орше, вышел на свободу

Михаил был осужден на 1 месяц ареста за то, что нанес несколько граффити с надписями «Жыве Беларусь», «3%» на зданиях в Оршанском микрорайоне Западная.


Михаил Беркас

Граффити появились на магазине, табакерке, на здании дома престарелых, пишет НН.

Свое заключение Михаил Беркас отбывал в СИЗО №2 в Витебске.

Сегодня, 10 апреля, молодой человек вышел на свободу.
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