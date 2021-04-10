Политзаключенный Михаил Беркас, осужденный за граффити в Орше, вышел на свободу

Михаил был осужден на 1 месяц ареста за то, что нанес несколько граффити с надписями «Жыве Беларусь», «3%» на зданиях в Оршанском микрорайоне Западная.