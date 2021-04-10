Политзаключенный Михаил Беркас, осужденный за граффити в Орше, вышел на свободу
Михаил был осужден на 1 месяц ареста за то, что нанес несколько граффити с надписями «Жыве Беларусь», «3%» на зданиях в Оршанском микрорайоне Западная.
Михаил Беркас
Граффити появились на магазине, табакерке, на здании дома престарелых, пишет НН.
Свое заключение Михаил Беркас отбывал в СИЗО №2 в Витебске.
Сегодня, 10 апреля, молодой человек вышел на свободу.
15:45 10/04/2021
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