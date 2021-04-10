Польша не потерпит репрессий белорусского режима в отношении поляков. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.





Замглавы польского МИД отметил, передает Польское Радио, что власти в Варшаве прилагают все усилия, чтобы преследования поляков в Беларуси обернулись для режима Лукашенко международными последствиями.





По словам Павла Яблоньского, введенные к этому времени санкции против лиц, связанных с режимом в Минске, должны охватить всех ответственных за преследования польского меньшинства.





«Мы не потерпим каких-либо действий против польских граждан. Каждый, кто будет предпринимать подобные действия, должен быть готов к последствиям, включая запрет на въезд в Польшу и другие страны Европейского союза», - сказал замглавы польского МИД.





Напомним, две недели назад белорусскими службами были задержаны глава и члены правления Союза поляков Беларуси – Анджелика Борыс, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анджей Почобут. На прошлой неделе им были предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни.