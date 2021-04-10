В Беларуси стало 353 политзаключенных









Это Константин Свидунович, Сергей Кононович, Сергей Перфильев, Данила Гончаров, которым предъявлены обвинения по статье 342 Уголовного кодекса ("групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок"). Лидию Коршун в дополнение к ст. 342 обвиняют по ст. 369. Также политзаключенными признаны Андрей Мацук, Александр Лопух, Симон Концевич, Филипп Концевич, Николай Малюта, Андрей Грищук, которых обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК ("массовые беспорядки & quot;).





Правозащитники считают, что эти люди попали под политическое преследование "в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь".





Они требуют освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их преследование. Также правозащитники призывают немедленно освободить всех политических заключенных, а также людей, задержанных за мирные собрания в поствыборный период, и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.





Под обращением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива”, "Инициатива FORB", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский ПЕН-центр, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов.



