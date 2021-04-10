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Это мобильный информационный комплекс "для анализа информационных материалов, размещаемых на электронных ресурсах, разработки и изготовления аудио, видео и печатных материалов", передает Еврорадио.





В нём предусмотрен комплект жизнеобеспечения для 20 человек, которые могут там располагаться и автономно работать оперативными группами.



