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На выставке вооружения MILEX Беларусь покажет комплекс для информационной войны

Белорусский Госкомвоенпром разработал технику для "информационной войны". Продемонстрировать её обещают на выставке вооружений MILEX.

Фото: minsknews.by

Это мобильный информационный комплекс "для анализа информационных материалов, размещаемых на электронных ресурсах, разработки и изготовления аудио, видео и печатных материалов", передает Еврорадио.

В нём предусмотрен комплект жизнеобеспечения для 20 человек, которые могут там располагаться и автономно работать оперативными группами.
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