Вот, что он пишет.





«Судить» вместе со мной будут еще Сергея Тихановского, Артема Сокова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича, Игоря Лосика. Каждого из нас обвиняют по арт. 293 ч. 1. Кроме того, у всех «сообщников», за исключением одного меня, есть еще дополнительные статьи УК.





Суть «преступления» описана в «обвинении» чрезвычайно многословно и запутанно. Но кратко его можно описать так: наши критические к власти высказывания в интернете вызвали рост протестных настроений и привели к сбору «неорганизованной массы людей», которые совершили «массовые беспорядки». Значит, мы — организаторы этих «беспорядков». Логика!





У меня сложилось впечатление, что даже сами авторы этого шедевра юриспруденции еще не осмыслили сделанного ими колоссального прорыва в развитии юридической практики. Тут же такие перспективы открываются, что аж дыхание перехватывает.





Теперь же можно всех, кто последние 15 лет (срок давности по особо тяжким преступлениям?) критиковал власть, обвинить в «организации массовых беспорядков». Правда, на всех таких «преступников» мест в колониях не хватит. Поэтому начали с малого. Ну, а нам остается только гордиться, что нас выбрали первыми.





Думаю, что этот юридический «прорыв» обратит внимание всего мира. Следует ожидать делегаций из Венесуэлы, Ирана, Гонконга и так далее для перенимания передового опыта. Наконец Беларусь оказалась первой в мире. Хоть в чем-то.





В пятницу начал знакомство со 110 томами (!) этого «дела». Говорят, что это займет месяц», — передает он.





Статкевич отметил, что чувствует себя хорошо.





«Пожалуйста, не волнуйся за меня — просит он. — У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. И уверен, что все это не продлится слишком долго».



