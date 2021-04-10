Шушкевич: Боюсь, не обойдется без драки

— Станислав Станиславович, на ваш взгляд, что сейчас переживает беларуская наука?





— Мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку меня изолировали от Академии. Я являюсь членом-корреспондентом НАН и не бываю там. Думаю, что наука переживает очень плохие времена. Я не знаю по публикациям и отчетам каких-то новых воодушевляющих достижений. Поэтому, думаю, что это ординарная стагнация. А некоторые деятели, даже бывшие президенты, начали услужливо относиться к президенту, поскольку у нас очень интересная структура: Академия подчинена президенту и отчитывается перед совмином. То есть, когда главенствующим Академии является недоучка и бывший троечник, далекого прогресса можно не ожидать.





— Исходя из этого, можно сказать, что даже назначение президента НАН происходит по указанию Лукашенко. Это глобально влияет на науку?





— Этого быть не должно. Представьте, что Лукашенко будет балетмейстером. Он с таким же успехом будет и руководителем науки: он ни там, ни там ничего не понимает. Поскольку он незаконно удерживается долго у власти, вся политология в государстве сводится к принципу «я начальник, ты дурак». Построена пирамида, в которой наука очень слабо влияет на развитие республики. Результаты налицо. У нас самая маленькая средняя заработная плата, минимальная зарплата и пенсии. По официальным статистическим европейским данным, из всех европейских стран мы самая никчемная в этом плане. Но пропаганда, которая организована, показывает, что мы самостоятельные, что мы избавляемся от дурного влияния Запада, — полная нелепица.





— Известно, что молодежь неохотно идет заниматься наукой. Чем можно объяснить нехватку молодых кадров?





— Молодежь стремится получить истинное образование, очень многие получают образование за рубежом. Там они умудряются и работать, и учиться. Это можно совместить, например, в Польше. Те, у кого с английским всё в порядке, могут это сделать и в Кембридже, и в Оксфорде в Великобритании. Я достаточно много ездил и встречал разумных представителей белорусской молодежи, которые стремятся получить полноценное образование. Что касается естественных наук, они в Беларуси всегда были в достойном состоянии, это образование у нас неплохое.





— А какие тенденции в сфере сотрудничества с коллегами из-за рубежа? Политическая ситуация ограничивает возможности международного научного сотрудничества?





— Бесспорно, ограничивает. Разве можно что-то пропагандировать с невежественным политическим хамством? Понимаете, людей выгоняют за то, что они не поддерживают лукашизм, это нелепица полная. У нас власть принадлежит хунте, то есть Лукашенко поназначал всех губернаторов генералами, они имеют потрясающие оклады и потрясающую пенсию, а большинство бедных людей выживают принятыми в Беларуси способами.





— Лукашенко подписал указ о создании беларуской вакцины от коронавирусной инфекции. Можем ли мы создать свою вакцину?





— Знаете, мне трудно ответить, но я хочу сказать, что квалификация медицинских работников очень высокая, ее не удалось разрушить даже Лукашенко. Но дело в том, что очень многие уезжают. Мои знакомые, молодые, но опытные люди, например, защищают кандидатскую диссертацию по медицине. Здесь он, кандидат наук, будет зарабатывать 700-800, максимум 900 рублей, а в Германии у него оклад 6 000 евро и никаких ограничений с точки зрения поведения и политической приверженности. В Беларуси такого нет. Если ты медик и позволил себе не организовать собрание в поддержку Лукашенко, тебя выгонят с должности директора научно-медицинского центра кардиологии, что в общем-то и сделали. Поэтому здесь всё увязано: либо хвали Лукашенко и будь приближен к хунте, либо будь честным и нищим.





— Какие пути выхода из этого политического кризиса вы видите?





— Я очень сомневаюсь, что есть разумные и быстрые пути, потому что кризис поддержан Россией. Россия продемонстрировала полную нелепицу с точки зрения нормальной юриспруденции. Они обнулили все сроки, и Путин может избираться президентом до конца жизни. В свое время Медведев, будучи президентом РФ, сказал, что человек, который долго находится у власти, опасен для общества. Эти его слова одинаково применимы и к Путину, и к Лукашенко. Эти люди опасны для общества. Они узаконили свое существование и поддерживаются военной хунтой и там, и там. Вся беда в том, что затронуть Россию невозможно — это великая ядерная держава, и присосавшийся к ней Лукашенко подкармливается, поскольку он идеологически поддерживает Путина и сам на него пытается быть похожим. Я думаю, что молодые люди мыслят не так. Я в молодые годы тоже мыслил по-иному. Думаю, молодые люди найдут выход из положения. Боюсь, не обойдется без драки.





— День назад стало известно, что Тихановская снова предложила Лукашенко переговоры. Есть ли смысл предлагать переговоры?





— Я думаю, это абсолютная бессмыслица. Переговоры не могут быть с человеком, который фальсифицировал выборы и занимает должность незаконно. С кем могут быть переговоры? С его подчиненными тоже бессмысленно, потому что построена пирамида «я начальник, ты дурак». Я считаю, что можно найти занятие лучше, чем призывать к этим переговорам. Но я не могу ей посоветовать, что делать в этом положении. Есть задумка, есть дорожная карта, есть достойные люди в оппозиции, очень грамотные, квалифицированные, например, тот же Латушко, поэтому эти люди ищут выход. Но выход можно не найти, поскольку должность фальшивая, он не является президентом, поскольку он не избран. Он публично провален, нельзя в Минске найти человека, который голосовал за него.





— От кого Лукашенко может получить реальные гарантии неприкосновенности?





— Ни от кого. Если он преступник, он должен за это отвечать. Решает суд, подозрения есть по многим позициям, в том числе по его заявлениям. Он чистил без суда и следствия дорогу, как он сам многократно заявлял, он взаимодействовал с организованной преступностью в Гомеле. Я даже привожу его цитаты в своей книге «Беларуский неокоммунизм». Поэтому какие могут быть гарантии? За преступления давать гарантии? Если бы он не допускал преступления, то у него были бы абсолютные гарантии.





— Если смотреть в, вероятно, сказочной будущее, то можно ли спрогнозировать внешнюю политику после ухода Лукашенко?





— Этого дождаться трудно, поскольку Путин может быть президентом до 2036 года, А Лукашенко до конца дней своих. Никакие изменения по Конституции не нужны — это всё чепуха. Это будет пустой и долгий разговор. Кроме того, Конституция не соблюдается Лукашенко уже давно. Ведь он незаконно провел референдум, укрепил власть, разогнал парламент. И Россия его поддержала. Тогда три российских политических звезды — Черномырдин, Селезнев и Строев приехали и утвердили его президентом. Этот процесс продолжается, России это очень выгодно.





— Можно ли сказать, что Лукашенко пожинает плоды достижений советской эпохи?





— Он не приписывает, он использует советские правила. То есть у нас действует бывший Советский Союз. Мы живем в Советском Союзе еще худшем, потому что там были наверху высокообразованные люди, там была определенная идеология, и она проповедовалась. Даже сейчас по телевидению можно наблюдать ностальгию по советской эпохе. Это была ленинская концепция построения коммунизма. Сейчас нет никакой концепции, сейчас, повторюсь, «я начальник, ты дурак». Раньше тоже такое было, но это скрывалось, а сейчас у нас делается все в открытую.