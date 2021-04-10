Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил доктор (PhD) политических наук, директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.





По его словам, рассматривать создание Павлом Латушко и командой Виктора Бабарико собственных политических партий как раскол оппозиции пока преждевременно.





«Этот факт просто показывает, что организация демократических сил становится более сложной. Есть понимание, что противостояние приобретает долгосрочный характер и надо думать не только о текущем моменте. События 2020 года привели к активизации белорусского общества, и альтернативным силам нужны организационные структуры, которые могли бы эту активность удерживать. Кроме того, важно не только, когда будут новые выборы и отставка Лукашенко. Эти события станут только началом длительного процесса формирования нового политического поля, и к этому тоже нужно быть готовыми. Именно в этих рамках я вижу создание двух инициатив – Латушко и Бабарико», - пояснил он.





Казакевич считает данный фактор особенно актуальным в преддверии местных выборов и референдума, которые могут произойти в конце 2021 или начале 2022 года.





«Ну и в целом надо учитывать, что вес политиков во многом зависит от того, какие у них есть политические структуры “на земле”. И понятно, что политическим силам, действуя только из заграницы, сложно рассчитывать на долгосрочное политическое влияние и популярность в Беларуси», - добавил он.





Политолог убежден, что дальнейшая ситуация в стане демократических сил будет зависеть от того, смогут ли оппозиционные силы договориться касательно правил взаимодействия между собой.





«Если это будет коалиционная игра, то я не вижу проблем в существовании разных партий и общественных инициатив. Если же такая коалиция (формальная ли неформальная) не будет создана между демократическими силами, и не будет общих правил взаимодействия, не будет какой-то общей платформы, то тогда будут все основания говорить о расколе», - подытожил он.





Напомним, что ранее Павел Латушко сообщил о намерении создать политическую силу.