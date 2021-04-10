Оппозиция подала заявку на проведение «Чернобыльского шляха»
Представители демократических сил подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на атомной станции.
«Чернобыльский шлях» в 1996 году
«Сегодня подали заявку в Мингорисполком. Основными лозунгами акции в этом году будут "Остановить правовой Чернобыль!", а также "35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается"», — сообщил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.
В оргкомитете по подготовке акции участвуют представители Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Тихановской и движения «За Свободу». Заявку на проведение акции подали трое: сам Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается до 21 апреля.
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11:08 10/04/2021
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