МВД: Хлоркой не пытают, её используют для профилактики ковида





«В вышеназванных учреждениях провели проверки. Претензии оказались очередным массовым вбросом. Подтверждением тому опрос сокамерников тех, кто жаловался на «пытки» хлоркой. Еще один достоверный факт — ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет. Равно как не зафиксировано и фактов обращения за медицинской помощью по таким поводам», — сообщает ведомство, пишет НН.





Для недопущения распространения COVID-19 при профилактике все помещения учреждений регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции. В это время людей из камер выводят.





«Чтобы убрать неприятные запахи, достаточно встать с кровати, взять соответствующий инвентарь и навести порядок», — пояснили в МВД.



