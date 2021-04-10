











Государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обсудил ситуацию с поляками в Беларуси с государственным секретарем США Дереком Шоле, передает «Польскае Радыё».





Щерский сообщил в Twitter, что беседа была обстоятельной и плодотворной. Помимо ситуации в Беларуси, политики также обсудили безопасность Украины и региона в связи с угрозой со стороны России, вопрос газопровода «Северный поток-2» и инициативу Трехморья.