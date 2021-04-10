



Глава Совета Республики Наталья Кочанова накануне в ходе встречи с сотрудниками Полоцкого молочного комбината высказалась о забастовках на ряде предприятий, происходивших с августа прошлого года после президентских выборов в стране, пишет Sputnik.





"Мне стыдно за то, что происходило у нас в стране на некоторых предприятиях, которые шли на поводу у людей, командующих из-за границы", ― заявила Кочанова, ее цитирует БелТА.





Нельзя так, нужно жить своим умом, сейчас важно сохранить предприятия, подчеркнула она.





Кочанова также прокомментировала работникам комбината письмо членов профсоюза с требованием прекращения санкций в отношении белорусских предприятий.





"Мы живем в своей суверенной стране и понимаем, что стабильность и социальные гарантии, которые есть у нас, это важно, и это надо ценить", ― сказала Кочанова.





Разорвать контракты





Ранее заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов сообщил, что наниматели смогут расторгать контракты с работниками за призывы к забастовкам на предприятиях по политическим мотивам. Соответствующее заявление Рахманов сделал в конце марта в эфире гостелевидения.





Он высказал мнение о том, что забастовки были нужны для того, чтобы поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых белорусская продукция пользуется спросом.





Массовые протестные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, протестная активность наблюдалась и на предприятиях, при этом по заявлениям властей, заводы работали в штатном режиме.





От предприятий ждут отдачи





Визит главы Совета Республики на Полоцкий молочный комбинат состоялся после поручения президента выяснить, как выполняется его указ №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".





Указ по поддержке АПК Витебской области поможет развитию региона, но и от местных производственных объединений требуется отдача, подчеркнула Кочанова.





"Нужно работать, пускать оборотные средства в развитие, модернизацию предприятий. Это будет на пользу всем: и нашим предприятиям, и государству, и отдельно взятому работнику", ― подытожила она.















