



Эксперт Аналитического центра «Стратегия» не исключает, что количество белорусских дипмиссий за рубежом действительно будет сокращено.





— Я так понимаю, что закрытие дипмиссий произойдет в тех государствах, которые поддержали желание народа Беларуси о выборах, требования об освобождении политзаключенных и наказании виновных в убийствах и насилии, — прокомментировала Виктория Василевич на Примусе. — Это, по крайней мере, будет сделано для того, чтобы проиллюстрировать решение Лукашенко. Но, понятно, если эти действия будут совершены, то будут иметь кратковременный период действия.





Фактор экономической целесообразности диппредставительств, на которые ссылаются белорусские власти, аналитик поставила под сомнение.





— Экономическая эффективность совершенно никаким образом не является основным фактором оценки результата деятельности диппредставительств. Это примерно как, если вспомнить о том, что несколько лет назад Лукашенко сказал высокой науке, НАН РБ, что она должна приносить прибыль в бюджет страны, все проекты должны быть переведены на самоокупаемость, в общем, чтобы Академия наук зарабатывала сама на себя. Где сегодня Академия наук Республики Беларусь, все мы видим.





Теперь «сито» экономический эффективности наброшено на дипломатические представительства. Понятно, что ни в одной стране мира основной задачей дипмиссий не является экономическая эффективность.





Представительство страны в культурном плане, в плане развития взаимоотношений во всех сферах, в том числе и в науке, — это задача дипмиссий. Они, в принципе, анализируют страны пребывания и дают обратную связь своему государству о том, что наиболее интересно, что наиболее выгодно и что наиболее экономически целесообразно, — отметила эксперт.





Сокращение диппредставительств Беларуси, по ее мнению, станет еще одним доказательством потери суверенитета.





— Безусловно, это порадует Москву. Если белорусские диппредставительства будут где-то закрыты, то интересы Беларуси в этих странах будут продвигаться через российские представительства.





И еще один аспект — это потеря суверенитета Республики Беларусь. Она очень откровенно будет выражаться в сокращении дипломатических представительств суверенного государства в мире, — полагает Виктория Василевич.