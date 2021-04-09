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Тихановская не будет создавать партию и не пойдёт на следующие выборы

Команда Светланы Тихановской работает над подготовкой переговоров с белорусскими властями. Об этом она заявила 9 апреля, отвечая на вопросы пользователей в прямом эфире на своём Youtube-канале.

Тихановская не будет создавать партию и не пойдёт на следующие выборы
Светлана Тихановская / t.me/tsikhanouskaya​
Тихановская сказала, что процесс этот идёт не очень активно, так как в Беларуси царит страх. Однако чиновники, по её словам, передает Еврорадио, не монолитны: "Контакты есть, и мы постоянно получаем информацию из разных министерств. Мы видим, что о единстве, которое пропагандирует режим, речи не идёт".

Вместе с тем она заявила, что без освобождения политзаключённых переговоры будут невозможны, поэтому необходимо соответствующее давление на белорусские власти. 

Тихановская рассказала, что сейчас идут переговоры о возможности её встречи с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она сообщила, что на следующие президентские выборы не пойдёт и создавать свою партию не будет. Однако к созданию партий Виктором Бабарико и Павлом Латушко отнеслась хорошо. "В их создании нет ничего плохого. Наша задача — создать нормальную политическую атмосферу, чтобы эти партии  могли существовать как в демократических странах", — считает она.

Тихановская поддержала высказывание Латушко, что Беларусь должна стать парламентско-президентской республикой.
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